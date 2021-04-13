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İzmir merkezli 49 ilde FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir merkezli 49 ilde FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf asker ve polislerin de olduğu 84 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Halil Fidan,Meriç Ürer   | 13.04.2021
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ'nün TSK ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf asker ile meslekten ihraç edilen ve görevde olan polislerin de bulunduğu 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında yakalama kararı verilen 84 şüpheliden 29'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 4'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 14'ünün Jandarma Genel Komutanlığı personeli, 10'unun eski askeri öğrenci olduğu, 20'sinin ise 14'ü aktif görevde olmak üzere polis memuru olduğu aktarıldı. Askerlerden de 42'sinin muvazzaf olduğu, 12'sinin görevde olmadığı belirtildi.

Şüpheliler arasında 3 yüzbaşı, 6 teğmen, 7 üsteğmen, 34 astsubay ve 4 uzman çavuş bulunduğu kaydedildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 49 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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