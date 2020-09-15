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İzmir merkezli 28 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 48'i muvazzaf 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ali Korkmaz   | 15.09.2020
İzmir merkezli 28 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında 66 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 48'i muvazzaf 66 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilenlen 66 zanlıdan 19'unun Kara Kuvvetleri, 18'inin Hava Kuvvetleri, 24'ünün Jandarma, 2'sinin Sahil Güvenlik ve 3'ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48'inin de halen görev yaptığı öğrenildi.

53 kişi gözaltına alındı

Operasyonda Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E'nin de aralarında bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı.

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