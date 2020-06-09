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İzmir merkezli 22 ilde 191 zanlının yakalanması için FETÖ operasyonu başlatıldı

FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 191 zanlının yakalanması için İzmir merkezli 22 ilde operasyon başlatıldı.

Tolga Albay   | 09.06.2020
İzmir merkezli 22 ilde 191 zanlının yakalanması için FETÖ operasyonu başlatıldı

İzmir

FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 191 zanlının yakalanması için İzmir merkezli 22 ilde operasyon başlatıldı.

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