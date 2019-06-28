Euro
6.58
Dolar
5.79
BIST 100
96,485.32
Altın
1,409.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama

İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Meriç Ürer   | 28.06.2019
İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama

İzmir

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 35 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve 25 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 19 kişi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 16 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen 22'si muvazzaf 36 zanlı hakkında yakalama kararı verilmişti.

36 asker şüpheliden 35'i gözaltına alınmış, 1 şüpheli ise yakalanamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'ya dış müdahalenin yeni aracı yerel silahlı örgütler
Kassel bölge valisi cinayetinde NSU 2.0 izleri
Fed-Trump çekişmesi sözle yönlendirmeyi gölgeliyor
ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz
ABD’nin Kuzey Akım 2'yi engelleme planı

Benzer haberler

İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama

İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama

Eski başyaver Özdaban için istenen ceza belli oldu

Metin Topuz'un tutukluluğu devam edecek

Sözde 'yurtta sulh konseyi' için defter kapanmadı

Sözde 'yurtta sulh konseyi' için defter kapanmadı
Harp Akademisi sınavlarında darbecilerin soruları çıkmış

Harp Akademisi sınavlarında darbecilerin soruları çıkmış
FETÖ sanıkları 'etkin pişmanlıkta' bulunuyor

FETÖ sanıkları 'etkin pişmanlıkta' bulunuyor