İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY soruşturması: 51 gözaltı kararı
İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bu kapsamda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen aralarında İzmir ve Manisa Barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, meslekten ihraç edilen 7 öğretmenin de bulunduğu 33 şüpheli ile, aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan görevdeki 5 polis memuru, biri ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü, 2 ihraç edilmiş komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanı olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.
36 şüpheli gözaltına alındı
Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.