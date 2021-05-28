Euro
10.43
Dolar
8.56
BIST 100
1,412.50
Altın
1,891.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı güzelliğe bürünüyor

Zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nde yavrulama dönemine geçen flamingoların gün batımında kuluçka adasına dönmeleri görsel şölen oluşturuyor.

Halil Fidan   | 28.05.2021
İzmir Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı güzelliğe bürünüyor Fotoğraf: Halil Fidan/AA

İzmir

Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümüyle Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Ramsar, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi için süreç devam ediyor.

Türkiye'de "allı turna" olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan bölgede 6,5 dönümde oluşturulan yapay kuluçka adası, bu yıl da yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor.

Flamingoların beslenme, dinlenme, kur dansı ve gün batımında kuluçka adasına dönüşteki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor.

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla bölgedeki kuş hareketliliğinin arttığını, Gediz Deltası'nda en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü ekipleri olarak 7 gün 24 saat alanı takip ettiklerini anlatan Aslanapa, İzmir Kuş Cenneti'nde özellikle gün batımında gökyüzü ve su yüzeyinde oluşan kızıllığın muhteşem manzara sunduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kaliforniya'da Kovid-19 aşılanmasını teşvik için toplam 116,5 milyon dolarlık para ödülü dağıtılacak
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 660 kişi öldü
Türkiye'nin inovatif aşı adayı Faz-2 aşamasında
Japonya'da doktorlar Tokyo Olimpiyatlarının iptalini istedi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İzmir Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı güzelliğe bürünüyor

İzmir Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı güzelliğe bürünüyor

İzmir'de Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı

Süper Lig'e yükselen Altay'ı İzmir'de taraftarlar karşıladı

Yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi: Munzur Vadisi Milli Parkı

Yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi: Munzur Vadisi Milli Parkı
'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Dikili'deki adalar bölgesi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor

'Kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Dikili'deki adalar bölgesi doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor
Hibe desteği için başvuru yapan Egeli esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Hibe desteği için başvuru yapan Egeli esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür