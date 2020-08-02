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İzmir Foça'da tekne battı: 4 ölü, 1 kişi aranıyor

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 1 kişi aranıyor.

Tezcan Ekizler   | 02.08.2020
İzmir Foça'da tekne battı: 4 ölü, 1 kişi aranıyor

İzmir

İzmir'in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, kaybolan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Foça'daki bir iskeleden 9 kişiyle demir alan bir tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Tekneden atlayarak suyun üzerinde kalan 4 kişi, Atatürk Adası'na çıkarıldı. Burada sağlık ekibinin yaralılara müdahalesinin devam ettiği öğrenildi. 

Kayıp durumdaki 1 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve havadan çalışma başlattı.


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