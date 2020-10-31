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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde. Bayraklı ilçesinde bulunan Emrah apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye

İzmir depreminde yaralananların bilgisine 184 SABİM hattından ulaşılabiliyor

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), İzmir depreminde yaralanan yakınlarını merak edenlere 184 hattı üzerinden bilgi sağlıyor.

Kemal Karadağ   | 31.10.2020
İzmir depreminde yaralananların bilgisine 184 SABİM hattından ulaşılabiliyor Fotoğraf: Kemal Karadağ/AA

Ankara

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Arife Arslan Bucak, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nde (SABİM) yaptığı açıklamada, İzmir depreminin ardından seferber olduklarını ve vatandaşlara bilgi sunabilmek için harekete geçildiğini belirtti.

Bucak, 184 SABİM hattında yaralanan yakınlarıyla ilgili bilgi almak isteyenler için düzenleme yapıldığını bildirdi.

Hattı arayan vatandaşların "1"i tuşladıktan sonra görevlilere bağlanmasının sağlandığını anlatan Bucak, "Görevlilerimiz hattı arayan vatandaşların yakınlarının yaralı olup olmadığı bilgisine ulaşıyor. Daha sonra vatandaşlarımıza yaralı yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğü belirtiliyor. Depremin ardından geçen 26 saat süresince aralıksız olarak vatandaşlara yaralı yakınlarıyla ilgili bilgi verildi, vatandaşların bilgilendirilmesine devam ediliyor." diye konuştu.

Bucak, ayrıca bazı ülkelerin büyükelçiliklerinin de hattı arayarak vatandaşlarının durumun sorduğunu aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olanlar depremzedelerin de hattı aradığını dile getiren Bucak, bu vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

Merkezde yaklaşık 500 personelin görev yaptığını kaydeden Bucak, vatandaşların hattı gereksiz meşgul etmemelerini istedi.

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