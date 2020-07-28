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İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Akıncı, kalp krizi sonucu 50 yaşında hayatını kaybetti.

Miraç Kaya   | 28.07.2020
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Akıncı vefat etti Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Balikesir

Adli tatil dolayısıyla Balıkesir'de bulunan Akıncı'nın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

Başsavcı Vekili Akıncı'nın cenazesinin yarın Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akıncı'nın ölümüne ilişkin Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Ömer Akıncı'nın geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeni ile vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiasına başsağlığı dilerim."

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