Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
logo
Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Açıklamalarım çarpıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "kente özgü bayrak ve para" açıklamalarının çarpıtıldığını bildirdi.

Tezcan Ekizler   | 22.06.2020
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Açıklamalarım çarpıtıldı Fotoğraf: İbrahim Erikan/AA

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin düzenlediği çevrim içi etkinlikte kent turizmini geliştirmek adına çalışmalarını ve projelerini anlattığı konuşmasının sadece küçük bir bölümünün alıntılandığını belirtti.

Soyer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Oyun bellidir. Ne yazık ki siyasetteki ve ekonomideki tükenişlerini gündemden düşürebilmek isteyenlerin yaratmayı hedefledikleri kavga ortamına çekilmeye çalışılıyoruz. Montaj hileleriyle sözlerimi çarpıtarak bu tartışmaya zemin hazırlayanların kimler olduğu da hepimizce bilinmektedir.

Hala anlamayanlar için hatırlatayım, ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez. Ülkemizin başkenti Ankara, para birimi Türk Lirası, bağımsızlığının sembolü ise ay-yıldızlı al bayraktır. Montajlanarak çeşitli mecralara servis edilen konuşmamın içinde iki ana başlık bulunmaktadır. Öncelikle İzmir bayrağı diye bir meselenin gündemimizde olması ve düşünülmesi bile söz konusu değildir. Osmanlı döneminde kullanılmış İzmir bayrağı, belediyemizle ilgili bir çalışma değil, bir tarih dergisinde yayımlanan akademik makaleyle gün yüzüne çıkmış tarihsel bir veridir.

İkinci konu ise bir katılımcının sorusu üzerine dijital alışveriş araçlarına ilişkin teknik bir değerlendirmedir. Kesilerek montajlanmış konuşmamın devamında da ifade ettiğim gibi, bahsettiğim konu ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışma ve beraberliği artırıcı bir gönüllülük sistemidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan: Bu yıl yurt dışından hacı kabul edilmeyecek
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Maske doğru kullanılmadığı takdirde aksesuardan öte geçmez
New York 2. faz normalleşmeye geçti
Türkiye'de Kovid-19'dan 161 bin 533 kişi iyileşti
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 657'ye yükseldi

Benzer haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Açıklamalarım çarpıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Açıklamalarım çarpıtıldı

AK Parti'li Dağ'dan Tunç Soyer'e 'bayrak ve para' tepkisi

Mersin'de toplantı ve yürüyüşler ile kente giriş çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı

Adana Valiliği: Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi halinde ek tedbirler kaçınılmaz

Adana Valiliği: Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi halinde ek tedbirler kaçınılmaz