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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Efsun Erbalaban Yılmaz   | 06.05.2021
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 8 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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