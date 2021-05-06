İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
İzmir
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 8 göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.