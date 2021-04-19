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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 59 sığınmacı kurtarıldı

Halil Fidan   | 19.04.2021
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 59 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 59 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 59 sığınmacı kurtarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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