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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 28 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına itilen 28 sığınmacı kurtarıldı.

Yusuf Şahbaz   | 07.01.2021
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 28 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine belirtilen bölgeye gitti. 

Lastik bottaki 28 sığınmacı kıyıya getirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.


Sığınmacılardan bir kadın ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Botta 3 saat geçirdik ve Yunanistan'a ulaştık. Bir bot gördük. Gördüğümüz Yunan botuydu ve onlardan yardım istedik. Geldiler ve bizi takip etmeye başladılar. Sonra motorumuzu aldılar ve geri gitmemizi söylediler. Türk Sahil Güvenliği bizi gelip kurtarana kadar takip ettiler."

Sığınmacıların Türk kara sularına itilme anı kameralara yansıdı

Bu arada lastik botun Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilme anı kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntülere göre, Yunan kara sularında olan ve içerisinde sığınmacıların bulunduğu lastik botun yanına bu ülkenin sahil güvenliğine ait 2 zodyak bot yaklaşıyor. Yunanistan unsurları sığınmacıları kurtarmak yerine Türk kara sularına itiyor.

Sığınmacıları ise daha sonra Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılıyor. 

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