İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 23 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 sığınmacı karaya çıkarıldı.
İzmir
Foça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacıların, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.