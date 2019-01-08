İZBAN'daki grev kararı ertelendi

ANKARA/İZMİR

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün süreyle ertelendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İZBAN'a bağlı iş yerlerinde Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin "şehir içi toplu taşıma hizmetlerini bozucu nitelikte görüldüğünden" 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

Söz konusu karar 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Ervüz: Seferler yarın başlar

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, sendika binasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 30'uncu gününe giren grevde Cumhurbaşkanlığının verdiği grev erteleme kararını gece öğrendiklerini söyledi.

Kararın, grevlerin istendiği zaman ertelenebildiğini gösterdiğini ifade eden Ervüz, şunları belirtti:

"Bu karar grevin siyasal olmadığının bir ifadesi. Bize, 'Bu grev ideolojik bir grevdir, bu grev CHP'nin İzmir'de kaybetmesine yönelik çabaların sonucudur.' diyenler vardı. Grevin ertelenmesi bunlara bir cevaptır. Mademki bu kadar süredir ertelemeyi düşünüyorlardı neden bu işçileri ekmeksiz bıraktılar, sigortalarının yatmasını engellediler. Baştan bu kararı alıp uygulamaya koysalardı daha iyiydi."

Ervüz, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin dün akşam sosyal medyadan greve ilişkin yaptığı paylaşımın kendilerini ümitlendirdiğini, sundukları teklifle işverenin verdiği arasındaki 5- 6 puanın kapatılmasına yardımcı olacağını düşündüklerini belirtti.

Kararın uygulanacağını anlatan Ervüz, "Karar, bizi üzmüştür. Trenlerin başlaması, işverenin işçi arkadaşlarımızı işlerine davet etmesine bağlı. İşçi arkadaşlarımız ne zaman işe davet edilirse trenler o zaman çalışmaya başlayacak. Bizim kanuna muhalefet eden bir anlayışımız yok. Büyük bir ihtimalle seferler yarın başlar." dedi.

Ervüz, açıklama sonrası grevin sürdüğü İZBAN Alsancak İstasyonu'nda işçilerle bir araya geldi.

Muhabir: Hamdi Çelikbaş, Tezcan Ekizler