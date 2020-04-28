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İyi ve organik tarım uygulamalarına 'mücbir sebep' düzenlemesi

İyi ve organik tarım faaliyetlerinin kontrollerinde mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda, yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısıyla sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin düzenleme yapılabilecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.04.2020
İyi ve organik tarım uygulamalarına 'mücbir sebep' düzenlemesi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının "İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i ile "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, iyi tarım ve organik tarım faaliyetlerinde, deprem, sel, yangın ve salgın hastalık gibi kontrol işlemlerinin yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesini engelleyecek nitelikte mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, Bakanlık, yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısıyla sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemeye gidebilecek.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla "mücbir sebep" kararları ve çeşitli tedbirler tarım sektöründe de alınmıştı.

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