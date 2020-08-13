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İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinden kamu personeli çocuklarına eğitim bursu indirimi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Kovid-19 salgınının maddi etkilerini azaltabilmek amacıyla başlattığı kampanya ile tüm kamu personeli çocuklarına yüzde 40 eğitim bursu indirimi uygulayacak.

Güç Gönel   | 13.08.2020
İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinden kamu personeli çocuklarına eğitim bursu indirimi

İstanbul

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak amacıyla "Kamu Personeli Eğitim Dayanışması Kampanyası" başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, kampanya ile tüm kamu personeli çocuklarına yüzde 40 eğitim bursu indirimi uygulanacağını bildirdi. Kampanyanın kamu personeli çalışanlarına ve çocuklarına bir nebze nefes olacağını ifade eden Karaca, şunları kaydetti:

"Bu süreçte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitiminde yapılan özel burs indirimiyle de pandemide değerini daha da anladığımız birlik ve beraberliğimiz güçlenecek. Eğitim sisteminin çevrim içi boyuta evrildiği bir dönemdeyiz. Biz ise gerek sınıflarda gerekse online eğitimde çocuklarımızın tüm imkanlarımızdan yararlanmasını istiyoruz. Umuyorum ki bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız. Geleceğin mühendisleri, girişimcileri ve bilim insanlarının yetiştirilmesi için aileden sonraki ilk eğitim büyük önem taşıyor. Geleceği şekillendirecek yapay zeka devrimine liderlik edecek çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. İlkokuldan liseye kadarki süreçte öğrencilerimizi kalıpların dışına çıkaracak, yapay zeka ve veri biliminde yenilikçi araştırma, geliştirme ve bilgi kapasitesini geliştirecek faaliyetler konusunda bilgi ve fikir sahibi olmalarını hedefliyoruz."

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