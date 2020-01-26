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Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları
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İtfaiye erinden enkazdan kurtardığı depremzedeye ziyaret

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ömer İpek, yaralı Azize Çelik'i hastanede ziyaret etti.

Mehmet Tosun   | 26.01.2020
İtfaiye erinden enkazdan kurtardığı depremzedeye ziyaret

Ankara

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ömer İpek, yaralı Azize Çelik'i hastanede ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre İpek, Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binanın enkazından 17 saat sonra çıkarılan Çelik'in kurtarılma çalışmalarında yer aldı.

İpek, sağlık personeli ile enkaz altındayken yaptığı telefon görüşmesiyle hafızalarda kalan Azize Çelik'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.


İtfaiye eri İpek, Çelik'e çiçek vererek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. 

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