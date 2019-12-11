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Türkiye

İtfaiye ekiplerinin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Bitlis'te itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Okur   | 11.12.2019
İtfaiye ekiplerinin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Bitlis

Bitlis'te itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekipler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Ekipler, haber ve yaşam kategorilerinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" ile "Misafir flamingo", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.


Millilerden asker selamı

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği fotoğraf oylamasına katıldıklarını belirterek, "Geçen yıl meslektaşımıza oy vermiştik. Bu yıl da haber, yaşam ve spor kategorisinden fotoğraf oylamasına katıldık. Tekrarının gelmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

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