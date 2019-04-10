Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.41
Dolar
5.68
BIST 100
97,015.02
Altın
1,307.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'İtalyan Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma girişimini kınıyoruz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz." dedi.

Tevfik Durul   | 10.04.2019
'İtalyan Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma girişimini kınıyoruz'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1915 yılında yaşanan olayların "sözde Ermeni soykırımı" olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosu'na bir önerge sunulmasını kınadı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor

Benzer haberler

CİMER'e 'bilgiye erişim' alanında uluslararası ödül

CİMER'e 'bilgiye erişim' alanında uluslararası ödül

Altun: Rusya ile iş birliğimiz her alanda giderek gelişiyor

'Yabancı devletler dahil tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye çağırıyoruz'

Altun: Cumhurbaşkanımızın Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmamıştır

Altun: Cumhurbaşkanımızın Yıldırım’ın açıklamasıyla çelişen bir ifadesi olmamıştır
'Onlara güveniyoruz, var olsunlar'

'Onlara güveniyoruz, var olsunlar'
'Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor'

'Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor'