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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun Türkiye ziyareti ertelendi

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Luigi Di Maio’nun bugün Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin ertelendiği bildirildi.

Tevfik Durul   | 17.06.2020
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun Türkiye ziyareti ertelendi

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Di Maio'nun ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İtalyan Bakan'ın bugün yapılması öngörülen ziyaretinin, 19 Haziran Cuma gününe ertelendiği kaydedildi.

Di Maio'nun, bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

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