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İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı ile bu akşam İstanbul'da görüşecek.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 07.01.2020
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio Türkiye'ye gelecek

Ankara

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayında göreve başlayan İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio'nun, Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret kapsamında, Çavuşoğlu ile ikili ilişkiler ile Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Di Maio'nun bu akşam İstanbul'da görüşmesi planlanıyor.

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