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İsveçli yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 16.01.2020
İsveçli yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda İsveçli bir YTS'nin bugün ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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