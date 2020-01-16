İsveçli yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, İsveç uyruklu bir yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda İsveçli bir YTS'nin bugün ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.