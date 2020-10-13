İstinaf mahkemesi Sözcü gazetesi davası hükmünü hukuka uygun buldu
İstinaf, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.
İstanbul
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