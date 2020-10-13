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Türkiye

İstinaf mahkemesi Sözcü gazetesi davası hükmünü hukuka uygun buldu

İstinaf, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

Filiz Kınık Öz   | 13.10.2020
İstinaf mahkemesi Sözcü gazetesi davası hükmünü hukuka uygun buldu

İstanbul
İstinaf, Sözcü gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu. 

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İstinaf mahkemesi Sözcü gazetesi davası hükmünü hukuka uygun buldu