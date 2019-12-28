Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,683.60
Altın
1,510.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 28.12.2019
İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede çok bulutlu hava öngörülüyor.

Bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor
Ticaret savaşları sona mı eriyor?
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor

Benzer haberler

İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

İstanbul'da sağanak bekleniyor

Ressam Devrim Erbil: Heyecanımı ve gücümü gelenekten alıyorum

İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul için fırtına uyarısı
Denizleri 7/24 izleme imkanı sunacak şamandıra sistemleri devreye alınıyor

Denizleri 7/24 izleme imkanı sunacak şamandıra sistemleri devreye alınıyor
Marmara'da az bulutlu hava hakim olacak

Marmara'da az bulutlu hava hakim olacak