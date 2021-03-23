Euro
9.44
Dolar
7.92
BIST 100
1,377.43
Altın
1,727.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'un köprüleri Pakistan Milli Günü için yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla Pakistan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 23.03.2021
İstanbul'un köprüleri Pakistan Milli Günü için yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüler bu kez de Pakistan Milli Günü için renklendirildi.

Yeşil ve beyaz renge bürünen FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları 20 Nisan'a kadar uzatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler azalmaya devam ediyor
Türkiye'de 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
DSÖ, İdlib'de Kovid-19 aşı uygulamalarına nisanda başlayacak

Benzer haberler

İstanbul'un köprüleri Pakistan Milli Günü için yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı

İstanbul'un köprüleri Pakistan Milli Günü için yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı

Pakistan'da '23 Mart Pakistan Milli Günü' kutlanıyor