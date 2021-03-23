İstanbul'un köprüleri Pakistan Milli Günü için yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla Pakistan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.
İstanbul
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüler bu kez de Pakistan Milli Günü için renklendirildi.
Yeşil ve beyaz renge bürünen FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.