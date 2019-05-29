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İstanbul'un fethinin 566'ncı yılı Maltepe'de kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün Maltepe sahilinde düzenlenecek program, 21.30'da başlayacak

Elif Küçük   | 29.05.2019
İstanbul'un fethinin 566'ncı yılı Maltepe'de kutlanacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla bugün Maltepe sahilinde kutlama programı düzenleyecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, programda 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanılacağı özel bir Fetih film gösterisi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 50 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğinde kurulacak sahnede, yüksek çözünürlüklü projektörlerle gösterim yapılacak.

Yeni teknoloji hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ve ışık gösterileriyle mapping ve pyro şovları düzenlenecek. Bugün saat 21.30'da başlayacak programda, İBB Mehter Takımı da konser verecek.

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