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İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor

Meteorolojinin sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkisini gösteriyor.

Mehmet Ali Derdiyok,Halis Akyıldız,Ali Ebubekir Tokcan   | 08.10.2020
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

İstanbul'da sağanak

İstanbul Karaköy'de sağanak etkili oldu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini gösteriyor.

Yağış nedeniyle yer yer trafik sıkışıklığı yaşanırken, yapılan uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek korunmaya çalıştı.

Trafik yoğunluğunun saat 18.00 itibariyle yüzde 54 olarak ölçüldüğü kentte, itfaiye ve diğer ekipler de olası su baskınlarına karşı tedbir aldı.

                    
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