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Türkiye

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 47.20'ye yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, yağışlı havayla yeniden artışa geçerek yüzde 47,20'ye çıkarken, su miktarı bugün itibariyle 410 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Mücahit Türetken   | 15.02.2021
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 47.20'ye yükseldi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

İstanbul'da su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 47,20 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 53,07, Terkos'ta yüzde 45,25, Sazlıdere'de yüzde 23,26, Alibey'de yüzde 53,09, Büyükçekmece'de yüzde 49,66, Ömerli'de yüzde 54,28, Darlık'ta yüzde 53,84, Elmalı'da yüzde 53,07, Kazandere'de yüzde 68,24 ve Pabuçdere'de yüzde 30,65 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 410 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 697 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 15 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 96,57, 2007'de yüzde 55,17, 2008'de yüzde 28,98, 2009'da yüzde 66,25, 2010'da yüzde 96,45, 2011'de yüzde 91,08, 2012'de yüzde 80,90, 2013'te yüzde 81,34, 2014'te yüzde 31,00, 2015'te yüzde 93,91, 2016'da yüzde 86,86, 2017'de yüzde 85,78, 2018'de yüzde 79,29, 2019'da yüzde 91,58, 2020'de yüzde 61,50, 2021'de ise yüzde 47,20 olarak gerçekleşti.


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