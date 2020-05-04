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İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle akaryakıt istasyonlarına akın etti

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla bitti.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 04.05.2020
İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle akaryakıt istasyonlarına akın etti Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Uygulamanın son bulmasıyla beraber İstanbul'da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi. İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 13'e ulaştı.

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