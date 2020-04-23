Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
98,524.09
Altın
1,727.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında
logo
Türkiye

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında pidesiz kalmayacak

Sabah saatlerinden iftar vaktine kadar sokaklarda araçlarla gezecek fırıncılar, İstanbul halkının hem ekmek hem de pide ihtiyacını karşılayacak.

Emrah Gökmen   | 23.04.2020
İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında pidesiz kalmayacak

İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ramazan ayının başına denk gelmesi nedeniyle fırınlar, sokaklarda pide satışı da yapacak.

Kentteki fırıncılar, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaşların ekmeksiz ve pidesiz kalmaması için gerekli tedbirleri aldı.

Fazladan personel istihdam ederek kısıtlamaya hazırlanan işletmeler, 4 gün boyunca verecekleri hizmetin hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve kısıtlamaya hazır olduklarını söyledi.

Sahur saatlerinde personelin dinlenmesi için ekmek dağıtımı olmayacağını belirten Çetin, iftar vaktine kadar üretilen ürünleri dağıtacaklarını ifade etti.

Normal ekmek dışında pide dağıtımının da gerçekleşeceğini bildiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bu konuda tedbirler alındı, üretimler planlandı. Şu an için herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Her işletmemiz tüm tedariklerini yaptı. Ramazan ayı içerisinde, elimizden geldiği kadar, halkımızın sıcak ve taze pide yemesini sağlayacağız. Ekmekleri zaten daha önce güzel bir şekilde arz etmiştik. Elimizden geldiği kadar, insanları mutlu etmeye çalışacağız."

"Fırıncı esnafımız büyük fedakarlık yapıyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda kentte görev dağılımı yaptıklarını anlatan Çetin, bütün fırıncıları organize ederek dağıtım yapacaklarını dile getirdi.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu müddetçe hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Çetin, "Fırıncı esnafımız gerçekten çok büyük fedakarlık yapıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde esnafımız mahalle mahalle, sokak sokak, neredeyse 15 dakikada bir tarıyor vatandaşlarımızın ekmeksiz, pidesiz, gıdasız kalmaması için. Hepsine ben teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." diye konuştu.

Çetin, bu ramazanda pide fiyatlarına zam yapılmadığını hatırlatarak, 350 gram pidenin 3 lira, 350 gram yumurtalı susamlı pidenin 3,5 lira, 400 gram özel tırnaklı pidenin de 4 liradan satılacağını sözlerine ekledi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

Karantina sürecini tamamlayanlar teşekkür mektupları bıraktı

Karantina sürecini tamamlayanlar teşekkür mektupları bıraktı

Ramazanda sofralarını olmasa da iftar menülerini paylaşacaklar

Millet Kıraathanesi'ndeki kitaplar dezenfekte edilip okuyucuya ulaştırılıyor

İnfaz koruma memurlarının 'koronavirüs' önlemleri altındaki mesaisi

İnfaz koruma memurlarının 'koronavirüs' önlemleri altındaki mesaisi
İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında pidesiz kalmayacak

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasında pidesiz kalmayacak

Koronavirüse yakalanan doktor immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu

Koronavirüse yakalanan doktor immün plazma tedavisiyle sağlığına kavuştu