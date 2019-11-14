Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,780.60
Altın
1,471.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist ülkelerine gönderildi.

İzzet Taskiran   | 14.11.2019
İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi Fotoğraf: İzzet Taşkıran/AA

İstanbul

İçişleri Bakanlığının sınır dışı edileceklerini bildirdiği Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist ülkelerine gönderildi.

Öğleden sonra İstanbul İl Göç İdaresinin aracıyla İstanbul Havalimanına getirilen ve apronda araçtan indirilen ikisi erkek, dördü kadın Alman uyruklu 6 yabancı terörist savaşçı, Berlin'e gidecek tarifeli uçağa yönlendirildi. Kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görüldü. Uçak, Almanya'nın başkenti Berlin'e saat 16.15'te hareket etti.

Birleşik Krallık uyruklu bir yabancı terörist savaşçı da sınır dışı edilerek Londra'ya gönderildiğini belirten emniyet yetkilisi, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken
Yeni dönemde Çin’in uzun yürüyüşü
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri

Benzer haberler

İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İstanbul'dan 7 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

'Büyük Göç' belgesel oldu

Yunanistan'ın almadığı YTS'linin tampon bölgede bekleyişi sürüyor

Danimarkalı yabancı terörist savaşçı Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına alındı

Danimarkalı yabancı terörist savaşçı Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına alındı
İstanbul havalimanlarından 88 milyon yolcu uçtu

İstanbul havalimanlarından 88 milyon yolcu uçtu
İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü

İstanbul Havalimanı'na 'Yılın Havalimanı' ödülü