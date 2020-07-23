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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 104 kişi tutuklandı

İstanbul'da, son 8 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 160 kişiden 104'ü tutuklandı.

Halil Demir   | 23.07.2020
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 104 kişi tutuklandı

İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Şişli, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar'da son 8 günde düzenlenen 3 operasyonda, 160 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 132 kilo 395 gram metamfetamin, 12 kilo 827 gram esrar, 4 kilo 260 gram skunk, 268 gram bonzai, 7 kilo 320 gram afyon sakızı, 7 kilo 803 gram eroin, 136 gram kokain, 65 kök Hint keneviri, 26 ecstacy hap, 18 kutu sentetik madde, 64 kilo 780 gram kimyasal madde, 10 tabanca, 2 pompalı tüfek, 257 mermi, 92 bin 640 lira, 1040 dolar ve 950 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 104'ü tutuklanırken, 56'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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