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İstanbul'daki sağanakta hayatını kaybeden Güdek son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki sağanak sırasında su basan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan Güdek'in cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

Hayati Akçay   | 20.08.2019
İstanbul'daki sağanakta hayatını kaybeden Güdek son yolculuğuna uğurlandı

Ordu

İstanbul'daki sağanak sırasında su basan Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan Sezai Güdek'in (59), yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine getirildi. 

Burada helallik alınmasının ardından Güdek'in cenazesi, aynı mahalledeki camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yakınlarının yanından ayrılarak bir süredir sokakta yaşadığı öğrenilen Güdek'in cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova ve vatandaşlar katıldı.

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