İstanbul'daki PKK/KCK operasyonunda 8 terörist yakalandı

İSTANBUL

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir operasyon geçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Örgütün kırsal alandaki terör eylemleri ile Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren, yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptığı değerlendirilen 8 örgüt üyesi yakalanmıştır. Şahısların ele geçirildiği ikametlerde yapılan aramalarda bazı örgütsel materyalle birlikte bir kilogram nevi belli olmayan toz madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.