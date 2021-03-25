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İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Mustafa Hatipoğlu   | 25.03.2021
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Anadolu Yakası'nda Aydos Tepesi ve Çamlıca Tepesi'nde kar yağışı etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana yollarda oluşabilecek aksiliklere karşı önlem aldı.

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