İstanbul'da yılbaşı gecesi 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağında jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 8 bin 231 kişiye cezai işlem uygulandığını bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında, jandarma; 1072 kişi, 3 işletmeye idari, 977 araca cezai işlem, polis; 7 bin 134 kişi, 19 işletmeye idari, 3 bin 7 araca cezai işlem, sahil güvenlik ise 7 tekne ve 25 kişiye cezai işlem uyguladı. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ederim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.