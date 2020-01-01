Euro
6.67
Dolar
5.95
BIST 100
114,425.00
Altın
1,517.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da yılbaşı gecesi 148 bin 790 kişiye güvenlik sorgulaması yapıldı

İstanbul'da, güvenlik güçleri yılbaşı tedbirleri kapsamında 148 bin 790 kişiye GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yaptı.

Emin İleri   | 01.01.2020
İstanbul'da yılbaşı gecesi 148 bin 790 kişiye güvenlik sorgulaması yapıldı

İstanbul

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğünün yeni yıl önlemleri kapsamında yaklaşık 317 bin polis, jandarma, sahil güvenlik personeli, bekçi ve güvenlik korucusu görev yaptı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin yılbaşı tedbirleri kapsamında 148 bin 790 kişiye GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Denetimler sırasında herhangi bir müdahale ve gözaltı durumunun yaşanmadığını öğrenildi.

Farklı suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili açıklamanın ise gün içinde yapılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor

Benzer haberler

İstanbul'da yılbaşı gecesi 148 bin 790 kişiye güvenlik sorgulaması yapıldı

İstanbul'da yılbaşı gecesi 148 bin 790 kişiye güvenlik sorgulaması yapıldı

Büyük ikramiye dörde bölündü

Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması

Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

İstanbul Valisi Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu yakalandı

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 6 yabancı uyruklu yakalandı