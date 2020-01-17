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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İstanbul'da saat 20.00'de başlayan "Yeditepe Huzur 2020-2" asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Hikmet Faruk Başer,Fatih Çağlar Demirbaş   | 17.01.2020
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İstanbul

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında kent genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-2" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Uygulamada şüpheli araçlar durdurularak aranıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.

Uygulama saat 23.59'a kadar devam edecek.

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