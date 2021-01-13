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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Adem Koç   | 13.01.2021
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapılıyor

İstanbul

Saat 11.00'de başlayan "Yeditepe Huzur 2021-2" uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Özel eğitimli narkotik detektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Asayiş uygulaması saat 13.00'e kadar sürecek.

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