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İstanbul'da 'Yedi Tepe Huzur Uygulaması' yapıldı

İstanbul genelinde helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.

Emin İleri,Şükrü Gündüz   | 12.03.2021
İstanbul'da 'Yedi Tepe Huzur Uygulaması' yapıldı

Istanbul

İstanbul genelinde saat 11.00'de başlayan "Yedi Tepe Huzur Uygulaması" 13.00'te sona erdi. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin yaptığı denetim, helikopterle havadan da takip edildi.

Polis ekipleri, denetimlerde şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken bazı araç, mekan ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirdi.

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