İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor
İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, yarın ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.
İstanbul
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, bugün parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli, yarın hafif yağmurlu bir havanın etkili olacağı belirtildi.
İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 22, 2020
bugün (22 Ocak) parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli;
yarın (23 Ocak) hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.https://t.co/uv9iSkNzBi pic.twitter.com/KRrgWNKrN5
Kentte sıcaklıkların bugün en düşük 1, en yüksek 8 derece, yarın en düşük 3, en yüksek 7 derece; cuma günü en düşük 2, en yüksek 7 derece, cumartesi günü en düşük 4, en yüksek 9 derece, pazar günü en düşük 6, en yüksek 11 derece olmasının öngörüldüğü aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.