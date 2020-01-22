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Türkiye

İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu, yarın ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 22.01.2020
İstanbul'da yarın yağmur bekleniyor

İstanbul

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, bugün parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli, yarın hafif yağmurlu bir havanın etkili olacağı belirtildi.

Kentte sıcaklıkların bugün en düşük 1, en yüksek 8 derece, yarın en düşük 3, en yüksek 7 derece; cuma günü en düşük 2, en yüksek 7 derece, cumartesi günü en düşük 4, en yüksek 9 derece, pazar günü en düşük 6, en yüksek 11 derece olmasının öngörüldüğü aktarıldı.

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