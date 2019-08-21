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İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerinde kısa süreli yağış etkili oluyor.

Mustafa Hatipoğlu,Metin Tokgöz   | 21.08.2019
İstanbul'da yağış yer yer etkili oluyor

İstanbul

İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak yağış devam ediyor.

Bazı ilçelerdeki alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, bazı vatandaşların da olası sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı otomobillerini kapalı alanlara bıraktığı görüldü.

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