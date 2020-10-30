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Türkiye

İstanbul'da yağış ve sis etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak ve sis etkili oldu.

Kaan Bozdoğan,Kenan Irtak,Mehmet Ali Derdiyok,Aleyna Sevim,Mehmet Avşar   | 30.10.2020
İstanbul'da yağış ve sis etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Öğle saatlerinde başlayan yağış Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Fatih başta olmak üzere bazı ilçelerde etkisini gösterdi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara sığınırken, bazı vatandaşların cuma namazını caminin dolu olması sebebiyle avlunun ıslak zemininde kıldığı görüldü.

Büyükçekmece'de ise sürücüler, sis nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesini düşüren yoğun sis sebebiyle trafikte kısa süre yoğunluk oluştu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bölge genelinde aralıklı ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilmiş, kuvvetli yağış öngörülmesi nedeniyle su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

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