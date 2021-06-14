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İstanbul'da yağış nedeniyle sahillerdeki müsilaj yoğunluğu azaldı

İstanbul'da aralıklarla etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle sahillerdeki müsilaj yoğunluğu azaldı.

Mustafa Hatipoğlu   | 14.06.2021
İstanbul'da yağış nedeniyle sahillerdeki müsilaj yoğunluğu azaldı

İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, İstanbul'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kentte akşam ve gece saatlerinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle dün Caddebostan Sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde görülen müsilaj yoğunluğunun bugün etkisini yitirdiği gözlendi.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken, İBB'ye ait teknelerin de dip temizleme çalışmaları sürüyor.


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