İstanbul'da 'Vefa' çalışmalarıyla 141 bin vatandaşa ulaşıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında 141 bin 116 vatandaşın çağrısına yanıt verildiğini, 126 bin 349 vatandaşın da temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetlerinin karşılandığını bildirdi.
Istanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere il ve ilçelerde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda faaliyetlerin kesintisiz devam ettiğini belirtti.
Yerlikaya, öncelikli risk grubundaki vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları bütün başvuruların, 39 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirildiğini, ilçelerin Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polis, jandarma, zabıta, AFAD, Kızılay ve gönüllü sivil toplum kuruluş çalışanları tarafından vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının ivedilikle karşılandığını vurguladı.
126 bin 349 vatandaşın ihtiyaçları karşılandı
Uygulamanın hayata geçmesinin ardından bugüne kadar yapılan çalışmaların istatistiki bilgilerini paylaşan Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten, bugün saat 09.00'a kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141 bin 116 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 126 bin 349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. Bilgi edinmek amacıyla çağrı merkezlerimizi arayan 14 bin 767 vatandaşımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı."
Çalışmaların en güzel şekilde gerçekleşmesi için tüm destekçilerin ve İstanbulluların çok değerli bir dayanışma ve yardımlaşma sergilediğini aktaran Yerlikaya, "Vefa çalışmalarında görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına teşekkür ediyoruz. Evlerinde kalan kıymetli büyüklerimize ve alınan tedbir ve çalışmalarımıza destek olan bütün İstanbullulara ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.