İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 42 kişi tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 42 kişi tutuklandı.
İstanbul
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinden aldıkları uyuşturucuları kent genelinde piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Esenler merkezli 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 42'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.