Euro
9.09
Dolar
7.41
BIST 100
1,495.43
Altın
1,940.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Hatipoğlu   | 05.01.2021
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde 38 farklı adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde belirlenen 38 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 867 bini geçti
Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı OHAL bekleniyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 61 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 86 milyonu geçti
Meksika, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Benzer haberler

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı

Edirne merkezli 11 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi

Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi
Adana'da 1640 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 1640 litre sahte içki ele geçirildi
Irak'ta bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı

Irak'ta bombalı araç hazırlığı gibi eylemlere yardım ettiği tespit edilen DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı