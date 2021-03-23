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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 19 gözaltı kararı verildi
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Türkiye

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

Tuzla ve Pendik'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 32 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

Mustafa Hatipoğlu,Halil Demir   | 23.03.2021
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis, Tuzla ve Pendik'te belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone ile adreslerde keşif yapıldı. Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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