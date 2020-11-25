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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen   | 25.11.2020
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Farklı ilçelerde 16 adrese operasyon düzenleyen ekiplere özel harekat timleri de destek verdi. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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